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Club members take a stroll through Olsen garden

<p>Joy Loveridge, Jo Burke (back) and Mrs Viv Cunningham enjoyed wandering through the Olsen\\u2019s garden with Ann Olsen.</p>\\n
<p>Joy Loveridge, Jo Burke (back) and Mrs Viv Cunningham enjoyed wandering through the Olsen\\u2019s garden with Ann Olsen.</p>\\n

Joy Loveridge, Jo Burke (back) and Mrs Viv Cunningham enjoyed wandering through the Olsen’s garden with Ann Olsen.

This month's Parkes Garden Club report
November 4, 2026 • 11:45

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