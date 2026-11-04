Club members take a stroll through Olsen garden

PARKES GARDEN CLUB On Saturday 10 October, 24 Parkes Garden Club members enjoyed a lovely spring afternoon in the beautiful garden of Mark and Ann Olsen. Our meeting was followed by a delicious afternoon tea and a wander around Ann and Mark’s garden. Members are reminded the Parkes Garden Club AGM will be held on Saturday 14 November. Competition winners were: Single flower: 1st Joy Plumridge, 2nd David Hewitt, 3rd Jo Burke. Collection of Flowers: 1st Lorraine Chambers, 2nd Joy Neems, 3rd Di Hewitt. Vegetables: 1st Jo Burke (leeks), 2nd Jo Burke (lemons), 3rd Joy Freeman (spinach). Succulents: Lorraine Chambers.